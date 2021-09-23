أسطورة آرسنال : صلاح سيتفوق على رونالدو وأنصح ليفربول بتنفيذ شرطه

قال راي بارلور أسطورة نادي ارسنال أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، سيسجل أهدافا، أكثر من كريستيانو رونالدو هذا الموسم هذا الموسم.

وقال أسطورة آرسنال في تصريحات لإذاعة “ توك سبورت” البريطانية:" محمد صلاح قادر على تسجيل أهداف أكثر، من كريستيانو رونالدو هذا الموسم".

تابع:" السبب الوحيد الذي يجعل محمد صلاح يتفوق على رونالدو، هو أن كريستيانو لا يستطيع خوض جميع المباريات، لكن إذا لعب كل مباراة سيكون إنجازا رائعا، بالنسبة لللاعب في عمر الـ 36".

وعن أنباء طلب محمد صلاح 500 ألف جنيه إسترليني “ أسبوعيا”، لتجديد عقده مع ليفربول، أجاب أسطورة ارسنال :" لو كان الأمر بيدي لأعطيته المبلغ الذي يريده، وعلى إدارة ليفربول أن تجد طريقة لاقناعه بتجديد عقده".

تابع : أعلم أن المبلغ الذي طلبه محمد صلاح لتجديد عقده ضخم، ولكن هل ليفربول قادر على تعويض محمد صلاح حال رحيله ؟".

تابع :" إذا حصل محمد صلاح على المبلغ الذي يريده، سيتقاضى 100 مليون إسترليني في 4 سنوات، هل ليفربول يستطيع التوقيع مع مهاجم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى راتبه، لتعويض صلاح!".

41 مليون دولار سنويا.. محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً

في سياق آخر،كشفت مجلة فوربس عن قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لموسم 2021-2022، التي شهدت تواجد محمد صلاح ضمن القائمة.

وتواجد نجم منتخب مصر في المركز الثاني لأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي دخلا، حيث بلغت أرباحه في عام 2021 الجاري، 41 مليون دولار.

وجاء صلاح في المركز الخامس خلف كريستيانو رونالدو صاحب 125 مليون دولار، وليونيل ميسي 110 مليون دولار، ونيمار 95 مليون دولار، وكيليان مبابي 43 مليون دولار.

يمثل راتب صلاح السنوي البالغ 25 مليون دولار ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، فهو يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.