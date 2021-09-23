برلماني يثمن دعم وتعاون مجلس الدولة المصري مع القضاء الليبي

أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب بمذكرة التفاهم التي أبرمها المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة مع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، والتي تستهدف تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث والمقالات والتدريب والتأهيل.

والتي يقوم بموجبها مجلس الدولة المصري بتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم.

وثمن " المير " في بيان له أصدره اليوم تصريحات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التي أكد فيها عمق العلاقات بين مصر وليبيا واستعداد مجلس الدولة لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة لأشقائنا في ليبيا.

معتبراً تأكيد المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا بدور مجلس الدولة الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي بأنه دليل قاطع على أهمية دور مجلس الدولة المصري المهم على المستوى العربي وتقدير كبير من القضاء الليبي لدور مجلس الدولي المصري .

كما أشاد النائب حسن المير بتصريحات المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة التى أكد فيها أن مجلس الدولة المصري دائما عند حسن ظن وموضع رغبة الأشقاء العرب في أي دولة عربية وأنه أجرى لقاء مميزا بين رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى في ليبيا، بحضور السفير الليبي في مصر، وكان له لقاء سابق حول التعاون والاستفادة من خبرات مجلس الدولة.

إضافة الى تأكيده بأن مجلس الدولة في مصر رحب ويرحب دائما بأي تعاون مع الأشقاء العرب كعادة مصر في كل المجالات، حيث هناك حاجة لبرامج تدريب وتأهيل الأطر القانونية في النظام القضاء الليبي، لذلك تم تبادل أحكام وفتاوى من لإصدارات قانونية وقضائية صادرة من مجلس الدولة، وتم الاتفاق على إرسال عدد من الأعضاء على فترات لتدريبهم في مجلس الدولة المصري وتقدم لهم مساعدات فنية تقنية لرفع كفاءتهم ومستواهم.

وكان السفير السفير محمد محمد بعد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة قد أكد أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء في ليبيا والتي تأتي ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.

حضر اللقاء المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار ضو الغزوي عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي، والمستشار عبد الباسط مرغم رئيس القسم الفني بإدارة القانون الليبي.