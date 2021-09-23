تونس.. تحذيرات أمنية من تسلل مرتزقة بـ ليبيا ورفع حالة التأهب

أطلق الأمن التونسي، اليوم الخميس، تحذيرات من مخططات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، ورفع درجة الاستعداد والتأهب خاصة على الحدود مع ليبيا.

وحسب قناة "العربية"، حذرت مصادر أمنية تونسية من تسلل مرتزقة من ليبيا لزعزعة استقرار البلاد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن الخميس الماضي، فتح المعابر الحدودية مع ليبيا اعتبارا من الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحًا.

ولفت سعيد إلى أن أي خرق للبروتوكول الصحي قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.

فيما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانا أعلنت فيه عن إعادة فتح حدودها مع تونس وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين، تتويجاً للجهود التي بدأها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئئيس تونس قيس سعيد خلال لقائهما.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها أن الاتفاق أسفر عن تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، عكفت على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، ووصلت لقرار فتح المعابر الحدودية، مع تعهد الجانبين بتلبية الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الشعبين الشقيقين وتسهيلاً لتنقل الأفراد والسلع بين البلدين.

كما شددت حكومة الوحدة الوطنية أن علاقات ليبيا مع الجمهورية التونسية راسخة ومتينة، وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي.