رصد طائرتين عسكريتين من تركيا إلى قاعدة الوطية غرب ليبيا

تسيير طائرات عسكرية تركية إلى ليبيا

رصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المختص برصد الحركة الجوية، تسيير تركيا لطائرتين عسكريتين باتجاه قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.

وأوضح الموقع أن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية التركية انطلقت إحداهما وهي من نوع Airbus A400M من مدينة قيصري التركية، بينما انطلقت الطائرة الثانية من مطار إسطنبول (reg. 17-0080 – callign TUAF221)، حيث قصدتا قاعدة الوطية، غرب ليبيا.

وفي سياق اخر، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصدر عسكري قوله: "سيعلن المشير خليفة حفتر في الأيام القليلة المقبلة عن خططه للترشح إلى منصب رئيس ليبيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".

وكان المشير خليفة حفتر، قد كلف أمس الأربعاء، رئيس الأركان الليبي، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا 3 أشهر.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام ليبية، قرر المشير حفتر تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام، لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021.