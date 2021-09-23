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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صافرة مصرية تدير مباراة كازاخستان وتايلاند في دور الـ 16 بمونديال الصالات

مونديال الصالات
مونديال الصالات

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا في ليتوانيا ثنائى تحكيم مصري لإدارة مباراة كازاخستان وتايلاند في دور 16 في كأس العالم لكرة الصالات.

ومن المقرر أن يدير مباراة كازاخستان وتايلاند فى دور ال ١٦ بمونديال الصالات فى ليتوانيا طاقم مكون من:

محمد حسن و التونسي ايمن كمون والمغربي خالد حنيش وانتوني ريلي وطارق سامي.

وشهد منتخب مصر لكرة الصالات  سبعة مشاركات ضمن منافسات بطولة كأس العالم على مدار تاريخه.

وجاءت أبرز مشاركاته المميزة عامة ٢٠٠٠ و ٢٠١٦ حيث نجح منتخب فراعنة الصالات فى بلوغ منافسات دور الثمانية فى مونديال الصالات.

فيما شهدت النسخة الأخيرة ظهورا باهتا وخروجا من الأدوار الأولي فى كأس العالم الذى أقيم فى ليتوانيا.

صدى البلد يستعرض مشاركات منتخب مصر لكرة الصالات المميزة والإنكسار الأخير.
 

مونديال 2000 بجواتيمالا

صعد منتخب مصر إلى دور الثمانية كثاني للمجموعة بعد الفوز على تايلاند 0/7 والتغلب على أوروجواي 2/4 والخسارة من هولندا 5/3.

كان دور الثمانية بنظام المجموعات فى كأس العالم لكرة الصالات بجواتيمالا.

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا ساحقا على روسيا بنتيجة 4/6 وخسر أمام منتخب البرازيل بهزيمة ثقيلة بنتيجة 12/4.

كما خسر منتخب مصر لكرة الصالات امام نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 4/5 ليصعد منتخب روسيا إلى قبل نهائي كأس العالم بفارق الأهداف عن منتخب فراعنة الصالات.


كاس العالم 2016 بكولومبيا

صعد منتخب مصر إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3/4 في مباراة كتبت حكايتها بهاتريك لعبده الأشول وهدف للاعب عصام علاء.

وخسر منتخب مصر امام منتخب الأرجنتين بنتيجة 0/5 في مباراة ربع النهائي وفاز منتخب التانجو بكأس العالم في هذه النسخة

مونديال ليتوانيا 2021

ودع المونديال بعد الخسارة أمام روسيا ٩/ ٠ و الفوز  أمام جواتيمالا ٦/ ٣ ثم الخسارة أمام أوزبكستان ٢/ ١.

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