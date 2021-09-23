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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تهنئ الشعب السعودي: كل عام وإخواننا بخير وسعادة وسلام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وهنأت ياسمين صبري : الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني السعودي و علقت قائلة :" كل عزم و اخوننا بخير و سعادة و سلام عيد وطني سعيد "

 

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبريمسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.
 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

ياسمين صبري نجوم الفن التواصل الاجتماعي انستجرام الفن جورجينا

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