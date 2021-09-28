موديلات التسعينيات..أشهر 3 سيارات سيدان ياباني | صور

نجحت الإصدارات اليابانية فى الاستحواذ على مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، خاصةً فترة التسعينيات، لدرجة أن المصريين أطلقوا أسامي شهيرة على هذه السيارات.

1 ـ ميتسوبيشي لانسر

حققت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 شهرة واسعة منذ أن أطلقتها شركة ميتسوبيشي، والتي زودت بأنواع مختلفة من المحركات، ولكن المحرك الأكثر تأثيرًا يندرج تحت فئة 1300 و 1500 سي سي، تقترن نوعين من نواقل الحركة مانيوال واخر أوتوماتيكي، وأنها من أكثر السيارات توفيرا في استهلاك الوقود، وحصولها على تكييف هواء قوي.

تتميز السيارة بثبات عال جدا ونعومة على الطريق، إضافة إلى شكل مطلوب ومحبب حتى الآن، تتمتع بموتور رائع ومتجاوب مع كل السرعات المنخفضة والعالية، مع مقصورة ممتازة، وأداء رياضي قوي.

وتتراوح أسعار ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل من 80 ألف إلي 95 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

2 ـ تويوتا كورولا

جاءت السيارة تويوتا كورولا موديل 1998 في مصر بنوعين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي كاربراتير، متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، وينتج قوة 88 حصان، كما توفرت نسخ محدودة بمحرك 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ونظام الحقن انجكشن للوقود.

دعمت السيارة تويوتا كورولا موديل 1998 العديد من التجهيزات، وشملت الباور والجنوط 13 بوصة، والتكييف، زجاج كهربائي، وريموت كونترول، مع توفر نسخ بمرايا كهربائية وفتحة، AUX، وراديو وفرش قماش أما الخليجي الكامل منها فيأتي بفتحة سقف.

تتراوح أسعار تويوتا كورولا مويل 1998 في سوق المستعمل من 80 ألف الي 95 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

3 ـ هوندا سيفيك

تتمتع السيارة هوندا سيفيك موديل 1998 في مصر بنوعين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، وينتج قوة 88 حصان، كما توفرت نسخ محدودة بمحرك 1500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ونظام الحقن انجكشن للوقود.

حملت سيارة هوندا سيفيك موديل 1998 عديد من التجهيزات الداخلية، مثل تكييف، عجلة قيادة باورستيرنج قابلة للإمالة، وكاسيت، راديو، ومرايات جانبية كهربائية، كما تتميز بثباتها على الطرق السريعة.

تتراوح أسعار هوندا سيفيك مويل 1998 في سوق المستعمل من 90 ألف إلي 100 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.