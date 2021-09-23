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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يؤهل 200 فتاة من المقبلات على الزواج ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب

برنامج الأزهر لتأهيل
برنامج الأزهر لتأهيل المقبلات على الزواج

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "تأهيل المقبلات على الزواج" بالمدينة الشبابية ببور سعيد، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، حضرها ما يقرب من مائتي فتاة من المحافظات المختلفة من المقبلات على الزواج، تم دعمهن بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

 وأقيم حفل الختام بحضور الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة جيهان حنفي، مدير عام البرامج التطوعية والكشافية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ، وأمين اللجنة الدينية بالمجلس، ونخبة من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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 واستمرت فعاليات دورة تأهيل المقبلات على الزواج، لمدة ثلاثة أيام حاضر فيها نخبة من أساتذة علم النفس والاجتماع وعلماء الدين حول أحكام الزواج وفن التعامل بين الزوجين، وأسس تكوين الأسرة الصالحة، وكيفية اختيار شريك الحياة، وطريقة إدارة الخلافات بين الزوجين، وأفضل طرق تربية الأبناء. 

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفتيات المشاركات في البرنامج، واللاتي عبرن عن سعادتهن البالغة بالتمكن من المشاركة وحضور التدريب، والاستفادة من المحاضرين والمادة العلمية المطروحة، مطالبين بضرورة تعميم هذه الفكرة على كافة المحافظات. 

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف دشن الأسبوع الماضي بالتعاون مع ووزارة الشباب والرياضة أربعة مشروعات شبابية تتضمن مبادرات وبرامج مشتركة خاصة بالشباب، وذلك بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و أ.د/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفضيلة أ.د/ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من علماء الأزهر وقيادات وزارة الشباب.

الأزهر وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تأهيل المقبلات على الزواج أسامة الحديدي

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