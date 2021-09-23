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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوزة أظهر من غير كرش.. ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مساء أمس الأربعاء، خلال حفلها ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

 

وقالت ماجدة الرومي، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار» السعودية، إنها فقدت توازنها للحظات على المسرح، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فقدانها الوعي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

 

وأرجعت أسباب الأزمة الصحية وشعورها بهبوط، إلى عدم تناولها أي وجبة غذائية كاملة قبل حوالى 32 ساعة من موعد الحفل، قائلة: «أصرّيت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني فيه وكان ضيّقاً جداً، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل». 

 

وأضافت أنّ «الطقس حاراً جداً والإضاءة قوية وأنا متحمّسة كثيراً ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن»، متابعة أنّ «كل ذلك حدث لأظهر دون كرش أو بطن، لكنني أعترف أنها غلطة ولن أكررها أبداً».

 

وتابعت ماجدة الرومي، «يبدو أنني أصبت بهبوط في الضغط جراء ذلك، وعندما أعطوني كوباً من المياه والسكر ارتحت وعدت فوراً إلى المسرح وكانت ليلة تاريخية غنيت فيها 25 أغنية منها».

وأشارت الرومي إلى أنها كادت تدمع عندما عادت إلى المسرح بعد دقائق ورأت الجمهور الكبير يقف مصفقاً بحرارة وفرِحاً لعودتها، مؤكدة «هذه المحبة هي كنزي الحقيقي الذي أكبر فيه».

 

وذكرت أنها «المرة الأولى التي تصاب بهذه الحالة، وهي اليوم بصحة جيّدة جداً ولا تعاني من أي أمراض في حياتها وتمارس الرياضة وتعتمد نظاماً غذائياً صحياً ككل الناس».

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شاهد.. الظهور الأول لـ ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء في مهرجان جرش

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هكذا عدت إليكم.. أول تعليق من ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء

ماجدة الرومي برفقة شقيقها:

نشرت  الفنانة ماجدة الرومي صورة جديدة  برفقة شقيقها عواد الرومي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

 

وشاركت الفنانة ماجدة الرومي متابعيها بأول ظهور لها، بعد إغمائها أثناء إحياء حفله افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الـ35 بالأردن مساء أمس الأربعاء.

 

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد وجهت  رسالة إلى جمهورها بعد تعرضها للإغماء أمس على المسرح خلال مشاركتها في مهرجان جرش.

 

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها عبر حاسبها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكتبت :"وهكذا عُدتُ إليكم ،لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم ،حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي ".

تابعت ماجدة الرومي :" معكم يحلو مشواري ،محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم ، دُمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام.

 

أكد عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها ، في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب تعرض شقيقته النجمة ماجدة الرومي للإغماء أمس أثناء مشاركتها في مهرجان جرش.

وقال عوض الرومي :" شقيقتي تعرضت لهبوط حاد في السكر بسبب المجهود الكبير التي بذلته خلال تحضيرها للحفل ، ممؤكدا أنها لم تتناول الطعام طوال اليوم ، وهو ما أدى إلى إغمائها ".

وأَاضاف:" هي الان بخير وفي بحالة  صحية جيدة ، ونشكر كل من توجه بالسؤال عليها، وستعود لبيروت غدا الجمعة  ".

 

 

ماجدة الرومي تفاصيل الأزمة الصحية الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اللبنانية ماجدة الرومي مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

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