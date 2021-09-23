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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة فتحي: جمهوري على السوشيال ميديا محترم.. ومن لا يلتزم بالأدب أخرجه من حساباتي

أميرة فتحي
أميرة فتحي

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن كواليس علاقتها بالسوشيال ميديا، وهل تهتم بها أم لا، وكيفية تعاملها مع جمهورها والتجاوزات التي تحدث في بعض الوقت.

قالت أميرة  فتحي خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد:" لم أكن أحب تواجدي على السوشيال ميديا لكن أكتشف أهمية التواجد وانا نشيطة أكثر على تيك توك، لأنه لذيذ وبحب تعليقات الناس والفانز لدى محترمين، ومن يتجاوز أخرجه من حساباتي".

وكانت قد كشفت الفنانة اميرة فتحي عن كواليس عودتها للغناء من خلال اغنية جديدة تحمل اسم مبتعوضش.

وأضافت  أميرة  فتحي خلال تواجدها بندوة بموقع صدى البلد":  الأغنية تحمل أسم "مبتعوضش" ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة، واتعاون فيها مع الشاعر حسن سراج والملحن محمود، واحب ان أؤكد انني لست مطربة بل مؤدية واقول هذا دائما.

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وأكدت أميرة فتحي، إنها كانت تتشوق للعودة، من خلال السينما؛ لأنها تحبها جدًا، وكانت حزينة بسبب قلة السيناريوهات السينمائية التي كانت تود العودة من خلالها. 

وأضافت أميرة فتحي، أن شخصيتها في فيلم “أولها حلو”، جديدة عليها، والسيناريو الذي كتبه السيناريست حازم متولي جيد، مشيرة إلى أنها لن تترك الفن، ولكنها كانت تريد التواجد بقوة،: «الفن عمري ما هسيبه، بس يا إما أكون موجودة بحاجة كويسة وتعجب الناس؛ يا إما أقعد في البيت». 

وحلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على موقع صدى البلد، وذلك عقب عودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، وتحدثت عن تفاصيل أحد أعمالها السينمائية، فيلم “أولها حلو”، والصعوبات التى واجهتها في العمل. 

كما تطرقت أميرة فتحي للحديث عن أغرب المواقف التى تعرضت لها، وتفاصيل أعمالها الغنائية، واستعادت معنا ذكرياتها في كليب "افرض" الذى ظهرت فيه كموديل مع المطرب حكيم.

فيلم أولها حلو من بطولة أميرة فتحي ، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.

آخر أفلام أميرة فتحي

آخر أفلام  أميرة فتحي كان "ابقى قابلنى" عام 2009 وشارك في بطولته محمد لطفى، مها أحمد، حسن حسنى، سعد الصغير، ايناس النجار، ياسر فرج، علاء مرسى، سليمان عيد، الراقصة شمس، محمود الليثى، أمينة، كمال السيد، أحمد بجة وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق.

الفنانة أميرة فتحي السوشيال ميديا تيك توك السوشيال أولها حلو

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