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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

سقوط ماجدة الرومي
سقوط ماجدة الرومي على المسرح

بينما تغرد النجمة ماجدة الرومي على المسرح و يعلو صوتها بالأرجاء وتملؤه بالدفء النابع من حنجرتها المميزة، تعرضت ماجدة الرومي لسقوط مفاجئ على المسرح في حفل افتتاح  مهرجان جرش الغنائي بالأردن، أمس الأربعاء ، وتم تداول مقطع فيديو لحظة سقوط ماجدة الرومي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية . 

سقوط ماجدة الرومي على المسرح كان بسبب تعرضها لانخفاض ضغط الدم وهبوط في الدورة الدموية بمجرد صعودها على المسرح، وبعد أن بدأ الجمهور في تحيتها لم تستجمع ذاتها وبدأت تفقد اتزانها، وسريعاً ما ذهب له شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي، وأعضاء الفرقة الموسيقية للإمساك بها قبل أن تسقط على الأرض، وبعد 10 دقائق راحة عادت ماجدة الرومي للمسرح مرة أخرى لاستكمال حفل مهرجان جرش . 

نجوم سقطوا على المسرح 

لحظة سقوط ماجدة الرومي على المسرح أعادت لأذهاننا عدة نجوم تعرضوا لنفس الموقف، كان من بينهم النجمة إليسا التي سقطت أثناء غنائها على مسرح دبي في حفل عام 2018 ، حيث كانت في فترة علاج من سرطان الثدي ، وبعد شفاء إليسا وتصويرها كليب " إلى كل اللي بيحبوني" الذي أعلنت به عن معركتها مع سرطان الثدي، كان الكليب يتضمن مشهد سقوط إليسا على المسرح ، وهو ما كشفت تفاصيله فيما بعد بسبب جلسات علاج سرطان الثدي .

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من محبي مصر.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة ماجدة الرومي

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دمّعت برجوعي المسرح| ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش

 

محمد رمضان

تعرض أيضاً النجم محمد رمضان للسقوط أثناء صعوده على المسرح لتكريمه في مهرجان الضيافة في دبي نهاية العام الماضي ، وذلك بسبب الحذاء الذي يرتديه، لكنه تعامل مع الموقف بسياسة بسيطة ونشر الفيديو على حسابه على أنستجرام، وعلق قائلاً :" ما يقع إلا الشاطر"، وبعدها بفترة وتحديداً في شهر يوليو الماضي، وأثناء تكريمه مرة أخرى في دبي، صعد على المسرح وخلع حذائه حتى لا يتعرض لنفس الموقف مرة أخرى " . 

عمرو دياب

النجم عمرو دياب تعرض لنفس الموقف لكنها كانت مجرد سقطة وليس بسبب وعكة صحية، فكان يحي حفلاً بأحد فنادق القاهرة منتصف شهر مارس الماضي، وهو يغني أغنية " يا أنا يا لا"، وسقط على المسرح لكنه تدارك الموقف سريعاً وعلق مازحاً مع جمهوره :" عادي عادي" . 

عبدالله الروشيد

في منتصف 2019 تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، حيث تعثرت قدمه وتعرض لسقوط قوي نُقل على إثره للمُستشفى، ليتبين تعرضه لبعض الكدمات.

ماجدة الرومي سقوط ماجدة الرومي على المسرح سقوط ماجدة الرومي محمد رمضان عمرو دياب

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