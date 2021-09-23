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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما لا تعرفه.. الكتف المتجمدة الأعراض والأسباب

صدى البلد

يصاب البعض بالكتف المتجمد، وهو الذي يحد من حركة الكتفين، هو حالة مزمنة تحتاج إلى علاج طبي فوري، على الرغم من أن العديد من أمراض الكتف تنطوي على الألم وفقدان الحركة، إلا أن سبب تجمد الكتف عادة هو التهاب (تورم وألم وتهيج) في الأنسجة المحيطة بالمفصل وهو أكثر إيلامًا وفقا ل “indian express”.

 

الحالة عن فقدان تدريجي للحركة في مفصل الكتف (الحقاني العضدي)، يتكون هذا المفصل من كرة (رأس العضد) ومقبس (حقاني) عادة ما تكون واحدة من أكثر المفاصل حركة في الجسم. 

ولكن عندما يتم تجميد الكتف ، يصبح المفصل عالقًا وتكون حركته محدودة.

 

ماذا يجب أن يفعل المرء؟

قالت الدكتورة تينا جين ، مساعد مدير الجودة والعلاج الطبيعي، مستشفى بهاتيا في مومباي، عندما يحدث هذا ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو استشارة طبيبك الذي سينصحك ببعض الاختبارات مثل الأشعة السينية لاستبعاد أي سبب آخر للحالة.

 

أنواع الكتف المتجمدة

هناك نوعان من الكتف المتجمد.

 فإن التهاب العضلات و / أو الأوتار ، كما هو الحال مع التهاب أوتار الكفة المدورة أو التهاب الجراب ، يمكن أن يتسبب أيضًا في تجمد مفصل الكتف.

*النوع الثاني  ناتج عن تصلب يحدث بسبب إصابة الكتف أو الجراحة أو عدم الحركة لفترة طويلة.

 

" من المرجح أن يحدث الكتف المتجمد الثانوي عند الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب ساعات طويلة من الجلوس دون شد والوضعية السيئة مع انحناء الظهر. يُنصح بتمديد الجزء العلوي من الرقبة والرأس والكتف وأعلى الظهر لتجنب ذلك. كما يجب أن يتم العلاج والتعبئة المبكرة للكتف تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي لتجنب تجمد الكتف ".

ومع ذلك ، يشعر الدكتور جارج أنه في بعض الأحيان "لا يرتبط بشكل مباشر بجدول عمل الأشخاص من المنزل" ، بل هو نتيجة الأنشطة البدنية المقيدة ، ونقص حركة الجسم الكافية ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشدة.

 

الفرق بين الكتفين المتيبسة والمتجمدة

في حالة تصلب الكتف ، يتم تقييد نطاق حركة الكتف لأسباب مختلفة بما في ذلك إصابات العظام الحديثة والورم والتهاب المفاصل وكسر Mal United بينما الكتف المتجمد هو أحد أسباب تصلب الكتف ، وهو أكثر ارتباطًا بالشيخوخة ومرض السكري الذي يسبب الالتهاب في كبسولة الكتف مما أدى إلى نطاق محدود من الحركة والألم ، كما وصف الدكتور لوكيش جارج ، استشاري مشارك ، أورام العضلات والعظام ، مستشفى دارامشيلا نارايانا التخصصي الفائق.

 

علاج أو معاملة

هناك نوعان من العلاج ، أحدهما لزيادة الحركة ويمكن القيام به من خلال العلاج الطبيعي لتحريك ذراع المريض لشد الكبسولة ، والآخر هو تخفيف الألم من خلال الأدوية المضادة للالتهابات.

"المعالج الفيزيائي سيعلم بعض التمارين يجب القيام بها في المنزل باستخدام عصا أو بكرة علوية. يمكن أيضًا استخدام الحرارة أو الموجات فوق الصوتية أو التحفيز الكهربائي.

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