الأسرع من فئتها .. لقب جديد تحققه BRABUS عبر نسختها  ROCKET EDITION

لاشك أن شركة BRABUS واحدة من اقوى شركات التعديل العالمية، والتي تشتهر بلمساتها الفريدة لاقوى الطرازات الخاصة بشركة مرسيدس الالمانية و اصدارات مايباخ الفريدة، حيث ابهرت علامة حرف B الشهير التابع لـ BRABUS العديد من محبي عالم السيارات سواء كانت من ناحية القدرات الفنية الخاصة بالتسارع و الانطلاق، أو من ناحية التصميمات الهندسية الساحرة، و التي تتسم بالفخامة مع العنصر الرياضي ايضا.

اطلقت BRABUS على نسختها المعدلة اسم 900 ROCKET EDITION، بل واصلت من عرض مفهوم ذلك الاسم كونها أسرع سيارة قانونية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV حسبما قالت، حيث دعمت الـ SUV الخارقة بمحرك AMG GLE 63S كوبيه، يمكنه الانطلاق من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 3.2 ثانية فقط.

بينما دعمت السيارة 900 ROCKET EDITION بمحرك قوي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 888 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 1050 نيوتن/متر، على عكس النسخة القياسية والتي تستمد قوتها من محرك بقوة 603 حصانا فقط، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.7 ثانية.

ظهرت السيارة 900 ROCKET EDITION بلمسات خارجي مميزة تحمل الكثير من التطعيمات والياف الكربون، حيث تمتعت بعتبات جانبية بارزة مع موجات غائرة، بالاضافة إلى صادم امامي متعدد الفتحات الهوائية، و شبكات أمامية سوداء تزين بخطوط حمراء اللون، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 24 بوصة، مدعومة بجنوط انيقة ذات تصميم هندسي فريد.

سعر الـ SUV الخارقة 900 ROCKET EDITION

وتأتي السيارة 900 ROCKET EDITION بقيمة قدرها 447.322 دولار امريكي أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه، ويذكر ان هذه السيارة سوف ينطلق منها 25 نسخة فقط.