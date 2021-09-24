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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار |الرئيس السيسي خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم.. مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي

أهم الاخبار
أهم الاخبار

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الداخلية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي: خطر المجاعة يهدد الكثير من المناطق بالعالم

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام قمة نظم الغذاء والتي تعقد علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
 

الجمبري من 60 إلى 120.. تعرف على آخر أسعار الأسماك بالأسواق

رصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري أسعار اليوم الخميس 23 سبتمبر 2020 داخل سوق السوسي بمحافظة البحيرة.

القباج تسلم عددًا من الأسر مشاريع إنتاجية.. وتتابع جلسة محاكاة للتحفيز على العمل

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج " فرصة" للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، في إطار  حرص وزارة التضامن الاجتماعي  على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

جدد السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، دعوة مصر إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، مشيرا إلى أن على إسرائيل الاستجابة للالتزامات الدولية في هذا الشأن.

مفوضية الأمم المتحدة: نشكر مصر على دمج اللاجئين في خطة لقاح كورونا

وجه بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد على دمج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة مصر للقاح كوفيد-١٩.

قريبا .. سياحة مصر تخاطب العالم بـ حجوزات وخدمات موبيل أبليكيشن

عقد، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" و الذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا و عالميا.





 

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