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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تمريض جامعة القاهرة تعلن عن الاوراق المطلوبه للتحويل إلى الكلية
أعلنت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن فتح باب التحويل من الكليات الأخرى و السنوات السابقة إلى كلية التمريض جامعة القاهرة .

 

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية وأهم الضوابط

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح تسجيل طلاب الشهادات الفنية 2021، لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، بتنسيق الجامعات 2021، بدءا من  اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، وحتى يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر المقبل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

 

 

26 سبتمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول جاذبية الاستاذ الجامعى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

انطلاق التسجيل ب" تنسيق المرحلة الثالثة 2021 " .. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 حيث تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg

 

اخر موعد للتحويل الإلكترونى بـ جامعة عين شمس٣٠سبتمبر
تواصل جامعة عين شمس فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022م، حيث يستمر الباب حتى 30 سبتمبر، والتحويل يكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس.

 

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