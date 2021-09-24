26 سبتمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول جاذبية الأستاذ الجامعى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعى و كيفية تعامله مع الطلاب وذلك فى تمام الساعة التاسعة يومى الاحد و الاثنين ٢٦، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١



و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

جدير بالذكر انه قد اعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن تنظيمة دورة تدريبية شهرى (أكتوبر - ديسمبر) ٢٠٢١ ، بهدف تنمية مهارات الطلاب و الشباب فى كافة المجالات الموسيقية .



وقد صرحت ادارة التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الدورات التدريبية بكلية التربية الموسيقية تبدأ أول أكتوبر، وأن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة الرقم القومى وصورتين شخصيتين للكبار أو صورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى لولى الأمر وصورتين شخصيتين للأطفال، وصورة جواز السفر للأجانب وصورتين شخصيتين، يكون سن المتقدمين أربع سنوات فيما فوق، وتتم الدورة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتم التقديم بمقر الكلية بالزمالك.



وتتم الدراسة بالدورات يد نخبة من الأساتذة المتخصصين بمقر الكلية بالزمالك، ويتم خلالها تعليم العزف على آلات البيانو والكمان والجيتار والساكسفون والكلارنيت والريكورد والإكسليفون والعود والقانون والناى والرق والطبلة والدرامز و الغناء العربى والغربى والصولفيج العربى والغربى وقواعد الموسيقى العربى والغربى، وتتم الدورة ضمن دورات مركز الابداع المختلفة حيث يقدم أيضاً دورات غنائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ودورات لهندسة الصوت، ودورات موسيقية لإعداد الخريج الغير متخصص للعمل بمدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة .