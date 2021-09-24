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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارس شخصي.. وتفاصيل حالتها الصحية

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حقيقة زواجها من حارس شخصي، بعد انتشار صورتهما على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية. 

وقالت سوزان تميم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هذا الحديث شائعة لا أساس لها من الصحة، متعجبة من مصدر هذه المعلومات الخاطئة. 

وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات التي تحيط بحياتها الخاصة موجهة رسالة لمروجيها إلى ضرورة التوقف عن هذه الأمور. 

كما أعلنت سوزان نجم الدين عن شائعة أخرى تتعلق بصحتها، قائلة إنها تفاجئت بمكالمات ورسائل هاتفية من أصدقائها وعائلتها يطمئنون على صحتها بعد الحديث حول نقلها إلى المستشفى. 

ووصفت الفنانة السورية هذه الشائعات بأنها سخيفة، مشيرا إلى حالة التشويه والقلق الذي يتعرض له بعض المشاهير، وتأثيره على حياتهم الخاصة.  

انتشرت صورة للنجمة سوزان نجم الدين مع حارس شخصي في إحدى الأماكن، وقال مصدر مقرب منها في تصريحات صحفية أنها التقطته في رحلة بحرية ورغب في التصوير معها لكنها لا تعرفه بشكل شخصي. 

تماسيح النيل

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورًا  في أغسطس الماضي، من كواليس فيلم "تماسيح النيل"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهر في الصور كل من الفنان خالد الصاوي ومصطفى خاطر والفنانة ويزو والمخرج سامح عبدالعزيز،  وهنادي مهنا،  وحمدى الميرغني،  ومحمد جمعة،  ومحمد ثروت.

تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

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