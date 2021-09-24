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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمات الوسط الفني خلال 24 ساعة.. قلب مفتوح وعكاز وحادث سير وحالة إغماء

خالد محمود وماجدة
خالد محمود وماجدة الرومي

أبرزها حادث عائلة الفنان حمادة هلال، شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المرتبكة، وتعرض بعضهم للإصابة بأمراض ودخول العمليات وحوادث مختلفة. 

حادث عائلة حمادة هلال 

أعلن الفنان حمادة هلال منذ ساعات عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، عن تعرض زوجته أسما سميح ، وأولاده لحادث سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل. 

ثم بعدها نشر صورة له مع زوجته من آخر ظهور لهما، وطمأن في تعليقه الجمهور وأصدقائهما عليه قائلا إنها والأولاد بخير. 

عكاز ليلى طاهر 

ظهرت الفنانة ليلى طاهر لأول مرة منذ اعتزالها التمثيل، مساء الخميس، لتشارك زملائها في الوسط الفني في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي أقيم على خشبة مسرح النهار.

وتم تكريم ليلى طاهر من قبل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.

وظهرت الفنانة ليلى طاهر مستندة على عكاز أثناء توجهها لتسلم الجائزة، وظهرت عليها علامات التقدم في العمر، وساعدها آخرين على الحركة. 

عملية خالد محمود 

حرص موقع صدى البلد الاخباري، على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان خالد محمود، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب قبل أيام، ومعرفة مدى تطورات حالته. 

وطمأن خالد محمود ، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، قائلا إنه خرج من المستشفى قبل أسبوع بعد خضوعه للعملية الجراحية، لكنه حاليا في فترة النقاهة والتعافي التي ألزمه بها الأطباء، مشيرا إلى أنه سوف يستأنف نشاطه الفني بعد انقضاء هذه الفترة.

وفاة المخرج محمد عماد الدين 

نشر المخرج خيرى بشارة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل مخرج الأفلام التسجيلية محمد عماد الدين وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان. 

وقال خيرى بشارة : "رحل فارس مجهول من زماننا، أنتم لا تعرفونه ولكننا نعرفه ونعترف أنه كان أفضل منا، بقدرته الفذة دون إدعاء في الانزواء بعيداً عن مستنقع تفاهاتنا اليومية وأوهام طموحاتنا".

وأضاف خيرى بشارة : " كان مثقفاً لنفسه وصادقاً في مشاعره ونبيلاً في سلوكياته… ولم يعرف قلبه الغيرة أو الحقد، لن أنسى حين كنت أصور فيلمي القصير الأول ( صائد الدبابات) ١٩٧٤ كيف كنت أنظر خلفي من حين لآخر لأستمد من عينيه طاقتي التي احتاجها لمواصلة العمل، كانت نظراته تمتلأ بالحماس والذكاء والحب والتضامن".

سقوط ماجدة الرومي 

تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥، وظهر سقوطها على المسرح في فيديو تسبب في حالة ذعر في الوسط الفني . 

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش، شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

وعادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة  لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

الوسط الفنى حمادة هلال الفنان خالد محمود ليلى طاهر ماجدة الرومي

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