بالكاجوال .. زينة تشارك جمهوها صورة جديدة من أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة زينة علي مشاركة متابعيها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة ، بأطلالة جذابة مميزة بالكاجوال ما أثار إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترابي وهو ما تناسب مع اطلالتها المميزة.

وشاركت زينة، فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.



مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد