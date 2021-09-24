ضبط صاحب محل لترويجه أجهزة لفك الشفرات بحلوان 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن أحد المحلات، الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .

وعثر بداخل المحل عمله على 100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية بإستخدام وصلة "أنتنه" - 3 وصلات "أنتنه" للإتصال بالإنترنت.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.