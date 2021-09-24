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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أسرة واحدة| إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق سيدي سالم فدان الفقي بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كانت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

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وسجلت بيانات المصابين كالتالي، ر.ج ، 25 عاماً، مصابة باشتباه كسر في الكتف اليسرى، م.ف، 33 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب في الحادث، ي.م، 4 سنوات، مصاب بجرح بالرقبة طوله 5سم ، وم.ف، عمره عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، هـ.ف، 17 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرقبة طول 2سم، م.ف، 54 عاما، مصابة بحرج قطعي بالجبهة طوله 4سم، وكدمة بالصدر، م.ف، 27 عاماً، مصابه بكدمات وسحجات بالجسد، أ.م ، عمرها عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

فيما يجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.

حادث انقلاب سيارة محافظة كفر الشيخ مديرية الشئون الصحية حادث انقلاب سيارة

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