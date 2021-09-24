تناسب المرأة.. 5 سيارات بالسوق المصري موديل 2021 | صور

تتعدد الاصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق المصري، بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والسيدان الشهيرة، وأيضا فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي تلاقي اقبال كبيرة من فئة الشباب والسيدان، نسبة إلى العديد من المفاهيم مثل سهولة التنقل والاصطفاف، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2021 تناسب المراة.

1 - فيات C500 موديل 2021

تأتي السيارة فيات C500 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 3546 مم، و بعرض يقدر بـ 1627 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1488 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 185 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما.

وتستمد فيات C500 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، بسعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 131 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة فيات C500 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 369.900 جنيه.

2 - رينو سانديرو موديل 2021

ترتكز السيارة رينو سانديرو موديل 2021 على جنوط 15 بوصة، مع فرامل ABS، و EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي، وعدد 4 نوافذ كهربائية، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4059 مم، و 1994 مم للعرض، و بارتفاع يقدر بـ 1519 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر.

دعمت رينو سانديرو موديل 2021 بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، بينما تستمد قوتها من مرحك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 5.2 لتر/100 كيلومتر.

وتقدم السيارة رينو سانديرو داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 229 الف جنيه.

3 - سوزوكي اسبريسو موديل 2021

تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 على مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، و قفل مركزي، وزجاج امامي كهربائي، ومستشعرات ركن، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، و عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع سعة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر.

وتتسارع السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 3 سليندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 67 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانويال من 5 نقلات.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 146.900 جنيه.

4 - سوزوكي بالينو موديل 2021

جاءت السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 3995 مم للطول، وبعرض يبلغ 1745 مم، و 1470 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 355 لتر، بينما تضم مكابح ABS، و EBD، و 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومستشعرات ركن خلفية مدعوم بكاميرا، و مثبت سرعة، وزر ايقاف وتفعيل المحرك، و 4 زجاج كهربائي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، ومقود حركة مالتي فانكشن.

بينما زودت السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بمحرك 4 سليندر مكون من 4 اسطوانات، بقوة 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن/متر، و بسعة 1400 سي سي، بينما تستمد منظومة الدفع الامامي للعجلات اوامر التسارع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تأتي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 عبر فئة واحدة مع قيمة قدرها 254 الف جنيه.

5 - فيات X500 موديل 2021

زودت السيارة فيات X500 موديل 2021 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع فرامل يد كهربائية، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة غلى مستشعرات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 17 بوصة.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوان يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة غلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة اوتوماتيكي سداسي النقلات، مع قوة تسارع تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.

أسعار السيارة فيات X500 موديل 2021 في مصر

الفئة الاولى أتوماتيك موديل POP STAR 2021 محرك 1400 CC تيربو بسعر 389,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LOUNGE 2021 محرك 1400 CC تيربو بسعر 434,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل A/T SPORT AWD 2021 محرك 1400 CC تيربو بسعر 494,900 جنيه.