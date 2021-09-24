الدبيبة: لا يمكن السماح بالانقسام أو العودة بليبيا إلى الوراء

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن السماح بالانقسام والعودة بالبلاد إلى الوراء.

وقال الدبيبة في كلمة له وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس: “لا للحروب ونعم للتنمية، ونعم لدعم الجيش الليبي القوي”، وفقا لصحيفة “الوسط” الليبية.

وأضاف “نريد أن ننشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد والوصول بالوطن إلى بر الأمان”.

وتابع الدبيبة موجها حديثه للمتظاهرين قائلا: “ردوا عليهم قولهم أنكم أتيتم بالدفع.. إنكم أتيتم بصدوركم لأجل ليبيا وشعبكم لتقولوا نعم للحياة لا للحرب، ولم تأتوا لعبدالحميد أو غيره”.

وأردف “خروجم اليوم بان ليبيا واحدة وستظل واحدة بكل مكوناتها من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ”.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.