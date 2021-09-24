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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فاضل إيه؟ السيسي يفاجئ مهندسًا بسؤال أثناء تفقده تطوير الدائري|فيديو

الرئيس السيسي يستمع
الرئيس السيسي يستمع لشرح مهندسي تطوير الدائري

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم .


وفاجأ الرئيس السيسى خلال تقرير خاص أذاعته فضائية مصر الأولى ووجه سؤالا لأحد المهندسين خلال جولته قائلا: فاضل إيه؟ وكان جواب المهندس أنه سيتم عمل الطبقة السطحية بحيث يتم ربط كافة المحاور السطحية أسفل الكوبرى.


وشرح أحد المهندسين للرئيس السيسى أثناء جولته حيث قال إن محور جيهان السادات يربط بين مناطق شمال وغرب وحتى مناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية أيضا .


وأشار المهندس إلى أن المحور مكون من 3 مراحل الأولى تابعة لوزارة الإسكان أما المرحلة الثانية الحالية تعد من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 2.6 كم وتم توسعة محور المشير بطول 2 كم بحيث أن يكون 5 حارة مرورية لكل  اتجاه .


وتم التصديق على انشاء 3 كبارى فى القاهرة الجديدة بمحور السادات وتقاطعه مع مصطفى كامل   وشارع التسعين ومحور نجيب محفوظ والتى تربط العاصمة الإدارية الجديدة للربط مع المحافظات وتقليل نسب التلوث والتكدس المرورى .

الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد تفقد  بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.

وتعد الطرق المذكورة طرقا جديدة تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة، حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

واطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً الى محور شبرا / بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
 

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