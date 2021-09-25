انطلاق تسجيل " تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ".. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 حيث تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg

أوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون في الفترة من اليوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 27/9/2021.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية هو 205 درجة بنسبة 50%.



أشارت إلى أنه فيما يخص تحديد مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.



وأضاف الوزارة أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

أكدت انه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة، مشيرة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.



وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.