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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكابوريا المشوية في المنزل

الكابوريا المشوية
الكابوريا المشوية

يفضل الكثيرون تناول الكابوريا المشوية، ولكن يجهل البعض طريقة طهيها في المنزل، بالرغم من سهولتها ومكوناتها البسيطة.

 

وقدمت الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الكابوريا المشوية بخطوات بسيطة.

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طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل خطوة بخطوة

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طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل خطوة بخطوة

مقادير الكابوريا المشوية 

كيلو كابوريا
2 فص ثوم مفروم
2 بصلة مقطعة
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة بهارات
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير 2 حبة ليمون
2 طماطم مقطعة
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة صغيرة كرفس مفروم

طريقة عمل الكابوريا المشوية 

  • اغسلي الكابوريا جيداً ثم صفّيها من الماء.
  • في صينية، ضعي البصل، الكرفس، الثوم المفروم، الملح، الفلفل، الكمون، الطماطم المقطعة، زيت الزيتون، الزعتر وعصير الليمون وقلّبيهم جيداً.
  • أضيفي الكابوريا وقلّبي جميع المكونات ثم أدخلي الصينية الفرن حتى تحمر وتنضج ثم قدّميها.
الكابوريا مقادير الكابوريا المشوية المشوية الشيف عظيمة حمدي الكابوريا المشوية

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