طريقة عمل الكابوريا المشوية في المنزل

يفضل الكثيرون تناول الكابوريا المشوية، ولكن يجهل البعض طريقة طهيها في المنزل، بالرغم من سهولتها ومكوناتها البسيطة.

وقدمت الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الكابوريا المشوية بخطوات بسيطة.

مقادير الكابوريا المشوية

كيلو كابوريا

2 فص ثوم مفروم

2 بصلة مقطعة

ملعقة كبيرة زعتر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بهارات

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير 2 حبة ليمون

2 طماطم مقطعة

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة كرفس مفروم

طريقة عمل الكابوريا المشوية