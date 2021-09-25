قوانين البناء والإيجار القديم والرياضة أبرزهم .. نواب يكشفون عن أجندتهم البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

اسكان النواب: صعوبة في آليات تطبيق قانون البناء وسيتم اتخاذ اجراءات بصدده

برلماني: مجلس الشيوخ أثبت انه أحد أهم الركائز التي تدعم الديموقراطية

نائب يكشف عن أجندة رياضة الشيوخ قبل انعقاد المجلس 5 أكتوبر



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في ٥ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.



واوضح نواب الشيوخ أجندتهم المرتقبة، والمحاور الأساسية التي ينوون طرحها، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، بعد قرار الرئيس.

بداية تحدث النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن اجندة اللجنة المرتقبة والمحاور المرتقب طرحها، خاصة أن لجنة الاسكان من اللجان الهامة التي تتميز بالزخم التشريعي.



وقال النائب أكمل فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة في صدد تقديم مقترح لمجلس الوزراء بشان التعامل مع صعوبات قانون البناء واليات تطبيقه خاصة مع ظهور مشاكل عديدة في القانون بالنسبة للمواطن، موضحا أنه سيتم العمل على تذليلب الصعوبات والعراقيل الواردة بالقانون سواء من ناحية الأوراق المطلوبة والمستندات المشترط تقديمها للجهات من أجل البناء، موضحا ان دور المجلس الاحساس بالمواطن وسماع آراءه ومطالبه والعمل على تلبيتها بما يحقق الصالح العام سواء للحكومة او للشعب.



وأضاف وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه سوف يتم مناقشة قانون الإيجار القديم مرة اخرى بهدف تحقيق التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، حيث سيكون هناك تضافر في الجهود للخروج بقانون قادر على حل هذه الازمة.

وأشار النائب اكمل فاروق انه سوف يكون هناك مقترح بعمل وزارة للنقل البحري حيث انه لا يقل أهمية عن النقل البري، بالإضافة إلى اننا نمتلك مجرى قناة السويس مما يتتطلب مننا البحث في هذا الأمر.

وقال النائب احمد حماد عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه من المقرر عقد اجتماع غدا مع عدد من أعضاء الحزب، لمناقشة خطة العمل المقترحة والمرتقبة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، منوها إلى أن هذا الامر يأتي بعد قرار رئيس الجمهورية الرئيس السيسي بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.



وأشار حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ أثبت انه أحد أهم الركائز التي تدعم الديموقراطية وذلك من خلال أداءه النيابي القوي والأرقام الذي حققها، التي أثبتت دور الغرفة الثانية للبرلمان في الحياة السياسية.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن في الفترة التي شهدت غياب مجلس الشيوخ، عانت فيها البيئة التشريعية بشكل عام، وذلك نظرا لازدحام وتضارب العديد من القوانين، والتي لم يتم مناقشتها بشكل دقيق نظرا لضيق الوقت.



قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن لجنة الشباب من اللجان الهامة داخل مجلس الشيوخ، موضحا أنها منوطة بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه القطاع الرياضي في مصر، لافتا النظر إلى أن هذا القطاع شهد اهتمام كبير الأونة الاخيرة في عهد الرئيس السيسي نظرا لاهميته ودوره الكبير في تكوين ثقافة متنورة للشباب.



وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه سيتم بحث المشاكل للوصول لحلول جذرية والعمل على دعم توجيهات القيادة السياسية بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة.



ونوه إلى أنه سيتم النظر إلى إشكالية احتساب درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس وكيفية حسابه.



وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك مناقشات من اجل تعديل قانون الرياضة قانون الهيئات الشبابية.

