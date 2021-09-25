الأمطار تضرب مدن دمياط.. وغرق الشوارع بسبب انسداد البالوعات

محافظة دمياط

شهدت مدن دمياط سقوط أمطارغزيرة ببعض المناطق بالمحافظة دون الأخرى وذلك في اليوم الثاني على التوالي.

وأدى سقوط الأمطار بغزارة إلى تراكمات نتيجة لانسداد اغلب البالوعات بالشوارع خاصة بمنطقه الكورنيش بمدينة دمياط مما أدى لتعطل الحرك المرورية ليلا.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ .

ومن ناحية اخري اعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط عن انتظام حركة الملاحة بالميناء واستقبال ٢٣ حاويات وبضائع عامة خلال اليوم وان الميناء يعمل بصورة طبيعية رغم سوء حالة الطقس.

وكذلك اعلنت جمعيه الصيادين بعزبة البرج عدم توقف حركه الصيد بالعزبة نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية

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