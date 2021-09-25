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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا فؤاد: نور الشريف أول من اكتشفني ودوري في اللي مالوش كبير مختلف

دينا فؤاد
دينا فؤاد

قالت الفنانة دينا فؤاد إن الفنان نور الشريف هو من أكتشفها وإنها محظوظة بذلك موضحة أنه قامة كبيرة، قائلةً:" كل تكريم أنا بهديه له ولروحه وأكيد أنا من المحظوظين أنني تتلمذت على يد نور الشريف.

 

وأوضحت دينا، قائلةً :" أن من اول ورق مسلسل "اللي ملوش كبير" ما أتعرض عليا وأنا كنت شايفة أن الورق فيه حاجة مختلفة وطعم مختلف عن كل اللي عملته قبل كدا والحمد لله كل الناس اللي شاركوا في المسلسل ساعدوني على النجاح وكانت خطوة موفقة".

 

وأضافت، أن ردود فعل الجمهورعلى مسلسل اللي ملوش كبير وعلى دورها في المسلسل أتبسطت بيه أوي و أبهرني.


وفي سياق اخر،قالت الفنانة دينا فؤاد أنها تحمست للعمل في فيلم 200 جنيه بسبب وجود نجوم كبار يشاركون في هذا الفيلم وأيضا المؤلف أحمد عبد الله الذي يقدم أعمالا لها رسالة للجمهور و وجود المخرج  الكبير محمد امين .    

 

وأوضحت دينا فؤاد أن معظم مشاهدها في فيلم 200 جنيه تجمعها مع النجم أحمد السقا و النجم أحمد رزق و كواليس العمل كانت ممتعه.   

 

وتابعت دينا فؤاد انها سعيدة بمشاركتها في مسلسل اللي ملوش كبير و العمل مع أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز . 

 

واستكملت دينا حديثها بأن ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلة علاجها في سويسرا ونتمني لها الشفاء جميعا .   

 

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

نور الشريف دينا فؤاد اللي ملوش كبير فيلم 200 جنية احمد السقا

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