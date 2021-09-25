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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: سلطات كوسوفو غير قادرة على ضمان حقوق وسائل الإعلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استنكرت الخارجية الروسية منع سلطات إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، صحفيين روسيين اثنين من دخول أراضي الإقليم، ووصفت الحادث بأنه "استفزازي".

 

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها يوم الجمعة، أن منع سلطات إقليم كوسوفو مراسلي صحيفة "إزفيستيا" الروسي من دخول أراضي الإقليم يعتبر "انتهاكا لمبادئ حرية الإعلام".

 

وأضافت أن وسائل الإعلام المحلية نشرت كذلك معلومات كاذبة تدعي بأن المراسلين كانا متورطين في أنشطة غير مرتبطة بالعمل الصحفي.

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وقالت زاخاروفا: "نعتبر هذا الحادث المثير للامتعاض دليلا على عدم قدرة سلطات الإقليم على ضمان الشروط الضرورية لعمل الصحفيين وفق المعايير الدولية في مجال حماية حرية التعبير وحقوق وسائل الإعلام".

وتابعت أن هدف ذلك كان يتمثل في صرف انتباه المجتمع من الأسباب الحقيقية للتوترات الاجتماعية والاتصادية في إقليم كوسوفو وميتوخيا.

وحملت الخارجية الروسية "الرعاة الغربيين" لسلطات إقليم كوسوفو مسؤولية ما حدث.

 

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