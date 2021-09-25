بيجري.. نجل أحمد السعدني يضعه في موقف محرج بعد سؤال أبلة فاهيتا

حل الفنان أحمد السعدني، ونجله عبدالله، ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

وخلال اللقاء رد عبد الله أحمد السعدني نجل الفنان أحمد السعدني، على سؤال الدمية أبلة فاهيتا "كام مرة ابوك جري في الخناقات"، ليرد عليها قائلا :"على طول بيحري في الخناقات، اكدب يعني، بيجري".

من جانبه برر الفنان أحمد السعدني، الأمر، قائلا :"مش بتخانق وبخاف على نفسي وجسمي ووشي، لاني ممثل وده طبيعي".



ووقع أحمد السعدني في عقاب لعبة سؤال وعقاب، ورقص على موسيقى واحدة ونص، وأجرى تمارين اسكوت.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، واستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

كما شهدت الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي شارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





