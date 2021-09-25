نوال شلبي: كتاب اللغة العربية لرابعة ابتدائي امتداد لمنظومة التطوير

مديرة مركز تطوير المناهج

قالت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج، ان كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي شيق وممتع ويعد امتدادا لمنظومة تطوير اللغة من الصفوف السابقة.

وأوضحت مديرة مركز تطوير المناهج،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ان مهارات اللغة تتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم؛ فتنوع ما بين النصوص المعلوماتية، والقصص، والشعر، كما يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر، وتزداد ثروته اللغوية، ويكتسب المعارف من خلال التقاطع مع المواد الدراسية الأخرى.