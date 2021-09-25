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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد سوسن بدر.. لهذا السبب لقبت بـ نفرتيتى وتزوجت من ابن صديقتها

سوسن بدر
سوسن بدر

تحتفل الفنانة القديرة سوسن بدر بعيد ميلادها اليوم، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الفن المصرى ، كما ان ملامحها المصرية الفرعوني تعد أيقونة للجمال .

 

الفنانة سوسن بدر، اسمها الحقيقي سوزان أبو طالب، وقد  تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979.

 

 بدأت الفنانة سوسن بدر  العمل في السينما بفيلم رجل اسمه عباس عام 1978  ، قامت بعد ذلك بتغيير اسمها إلى سوسن بدر، لتقوم  بدور مميز في فيلمها الثاني (حبيبي دائما) من إخراج حسين كمال عام 1980.

 

 فازت سوسن دبر بجائزة أحسن ممثله عن مسرحية (الأرض لا تنبت الزهور)، وعن دورها في مسلسل (دولت فهمي)، وبالعديد من الجوائز العالمية عن دورها في فيلم (الدوائر المغلقه) عام 2001.

 

كما فازت سوسن بدر بجائزة مهرجان القاهرة الدولي في الدورة 34. 

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 لقبت الفنانة سوسن بدر بـنفرتيتي السينما المصرية، حيث كان المخرج شادي عبدالسلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه (إخناتون) الذي توفى قبل أن يتمكن من إكماله وتصويوه .

 

تزوجت الفنانة سوسن بدر العديد من المرات ، كان أبرزها من نحل صديقاتها المنتجة ناهد فريد شوقى ، وقد كشفت “ بدر ” فى حوار تليفزيونى نادر ان فارق العمر بينها وبين زوجها السابق  كان أكثر 20 عاماً ، وقد شددت على صديقاتها ان زواجها منه لم يفسد علاقتهما وهو ما حدث .

 

أرتدت الفنانة سوسند بر فى فترة ما من حياتها الحياة ، ثم تراجعت عن قرارها وعادت الى الفن مرة أخرى .

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