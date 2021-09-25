16 قردا و55 ببغاء و23 سلحفاة.. إيداع حيوانات وطيور برية حديقة الحيوان بعد ضبطها بالشيخ زايد

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في ضبط حيوانات وطيور برية مهددة بالانقراض داخل مزرعتين بالشيخ زايد.



وقررت النيابة تسليم الحيوانات والطيور المضبوطة الى حديقة الحيوان بالجيزة بعد فحص الأطباء البيطرين لها، كما اجرت تحقيقا مع 2 عاملين ألقي القبض عليهم داخل المزرعتين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مالكيها.

الببغاوات المضبوطة 816306381632502491



كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، شنت حملة أمنية مكبرة في نطاق مديرية أمن الجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة والاتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض، وأسفرت عن ضبط 45 قضية.

القرود المضبوطة 15999704231632502488





سلاجف نادرة النوع 2974000261632502502

ونجحت في ضبط 2 مأوى عشوائي غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 55 ببغاء، 16 قردا، و23 سلحفاة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة ومهددة بالانقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطريا، و4 محنطات حيوانية، وتم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.

