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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

16 قردا و55 ببغاء و23 سلحفاة.. إيداع حيوانات وطيور برية حديقة الحيوان بعد ضبطها بالشيخ زايد

بعض القرود المضبوطة
بعض القرود المضبوطة

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في ضبط حيوانات وطيور برية مهددة بالانقراض داخل مزرعتين بالشيخ زايد. 


وقررت النيابة تسليم الحيوانات والطيور المضبوطة الى حديقة الحيوان بالجيزة بعد فحص الأطباء البيطرين لها، كما اجرت تحقيقا مع 2 عاملين ألقي القبض عليهم داخل المزرعتين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مالكيها. 

الببغاوات المضبوطة

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كانت  الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، شنت حملة أمنية مكبرة  في نطاق مديرية أمن الجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما  في مجال حماية البيئة والاتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض، وأسفرت عن ضبط 45 قضية. 

القرود المضبوطة

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سلاجف نادرة النوع

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ونجحت في ضبط 2 مأوى عشوائي غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 55 ببغاء، 16 قردا، و23 سلحفاة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة ومهددة بالانقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطريا، و4 محنطات حيوانية، وتم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.
 

حيوانات طيور بريه مهددة بالانقراض الشيخ زايد حديقة الحيوان

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