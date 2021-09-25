تعرف على هواتف سيتوقف عليها تطبيق واتسآب نهائيا خلال 36 يومًا

ذكرت بعض التقارير الإخبارية، أن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة خلال 36 يوما من تاريخه.

وحسبما أفادت التقارير، ستقوم شركة واتساب وفقا لسياستها بوقف دعم خدمة تطبيق الدردشة الاجتماعية عن بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة بما يصل 43 طرازا التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وios، اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر 2021.

وسيؤثر قرار إيقاف دعم خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك، على جميع الهواتف التي تعمل بالإصدار 4.0.4 من نظام التشغيل أندرويد وما قبله، حيث لن تصبح تلك الأجهزة متوافقة مع متطلبات واتساب بدءا من هذا التاريخ.

وسوف تتأثر بعض هواتف آيفون الشهيرة بقرار إيقاف دعم واتساب، إذ ستتوقف الخدمة على بعض الطرازات القديمة العاملة بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم، حيث ستمتنع تلك الأجهزة التي تعمل بالإصدارات المذكورة من الوصول إلى خدمة واتساب بعد 36 يوما من اليوم.



43 هاتفا يفقد دعم خدمة واتساب قريبا



-قائمة هواتف أندرويد: Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite - Core -Ace 2 من سامسونج، وLG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II من إل جي، و هاتف سوني Xperia، و هواتف هواوي Ascend Mate وAscend D2.

-قائمة هواتف آيفون: iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone SE و6S و6S Plus



جدير بالذكر أن شركة واتساب تعمل على تطوير ميزة مذهلة لمستخدميه، ستتيح لهم عند طرحها مستقبلا تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية في التطبيق.

إذ ستتيح الميزة للمستخدمين في واتساب قراءة الرسائل الصوتية في أوقات مهمة للغاية أو في بعض المواقف المحرجة التي يصعب فيها سماع الرسائل مثل الاجتماعات الرسمية أو المواقف التي لا تحتمل فيها سماع الرسائل.