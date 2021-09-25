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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة.. اليوم

فريق السيدات بالنادي
فريق السيدات بالنادي الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، ، فريق هليوليدو، اليوم السبت، ضمن بطولة منطقة القاهرة.
وتقام المباراة على صالة هليوبوليس، في الثامنة مساء.

 ويسعى «سيدات يد الأهلي» لتحقيق الفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة منطقة القاهرة.


واختتم «سيدات يد الأهلي» تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني يحيى يوسف، الذي أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.


يذكر أن «سيدات يد الأهلي» حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق هليوبوليس بنتيجة 44-12، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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