عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته بمنيا القمح.. محافظ الشرقية يكلف بتطوير ميدان الشهيد أحمد المنسي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد المنسي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة جاء ذلك خلال جولته التفقدية للميدان لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق المؤدية للميدان.

 

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة تمثال للشهيد أحمد المنسي يوضع بالميدان تخليدا لذكراه الطيبة وتقديراً لبطولاته وتضحياته من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد وذلك تماشياً مع أعمال تطوير وتجميل الميدان لتحسين الصورة الجمالية للمدينة أمام الزائرين.

محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية بمنيا القمح ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات والأرصفة وتطوير وتجميل الميادين العامة بالمدن وصيانة أعمدة الإنارة، واستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الإنضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

الشرقية منيا القمح مخالفة شهيد ضباط محافظ الشرقية المرور حملات النظافة

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من مقتدي الصدر بعد أنباء التطبيع

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

هل يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لأمه؟.. الإفتاء تجيب

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

في اليوم العالمي للصيادلة|كيف نجحت الدولة في تحقيق نهضة عملاقة بصناعة الدواء؟

مخترعة لقاح أوكسفورد: كورونا سيصبح ضعيفا كنزلة برد عادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

مجلس الوزراء: لا نقص في المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

أقاما علاقة محرمة وفسخ الخطبة.. القصة الكاملة لطعن فتاة خطيبها السابق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ