صحة دمياط تنتهي من تعقيم وتطهير المدارس استعدادا للعام الجديد

محافظة دمياط

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريه التربيه والتعليم قد استعدوا لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث قامت الادارةالعامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمحافظةدمياط ،بتنفيذ استراتيجية الوزارة وطبقا لخطط موضوعة مسبقا بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات بانوعها الطائرة والزاحفةبنطاق أماكن المدارس وداخل المدارس الحكومية والمعاهدالازهرية حرصا علي صحة أبناءنا الطلاب .

وأضاف بأنه تم تطهير وتعقيم المنشآت الصحية كالمستشفيات الوحدات الصحية وبعض المؤساسات الحكومية وأماكن تجمع القمامة والأشجار والأسواق وتشغيل اجهزة الضباط مساء

واوضح استمرار جميع وحدات المكافحةعلي مستوي المحافظة بتكثيف المكافحة (أعمال الرش والمكافحة صباحا لمقاومة الحشرات بأنواعها )حول المدارس بدمياط والمراكز والقري التابعة لها وفي داخل المدارس الحكومية بالمحافظة والمعاهد الازهرية خلال الأسابيع الماضية حتي اليوم بكافة مدارس المحافظة قبل بداية العام الدراسي

وتابع انه تم رصد لأعمال المكافحة خلال الاسبوع الماضي في٨٦ مدرسة بمدينةوقري دمياط و ومنها مدرسة الشهيد فادي منتصر والمعهد الازهري باولاد حمام والفنية التجاريةوأيضًا المكافحة للذباب والحشرات والقوارض حي اول وثاني وعزب النهضة والمدارس بهاوالبستان والعدلية والوحدة الصحية بهم وكذلك المكافحة للحشرات بانوعها والقوارض في بعض الاماكن والتي يكثر بها الشكاوي في المناطق السكنية بأرض الحرسي الوطني وكذا المناطق الواقعة بجانب طرح البحر واوضح انه قد قامت وحده المكافحه بمدينةالزرقا ودقهلةبالمكافحة في ١١ مدرسة ومنها الزرقا الثانوية بنين وامام ناصف بنات ومدرسة الجمهوريةوالخشاب الابتدائي ودقهلة الاعدادي بنات وغيرهم كما تم المكافحة لليرقات في ٦ دركات ومنها ناحية شرمساح والزعاترة ورش منطقة السوق الجديدبالزرقا .

كذلك قامت وحدة المكافحة بمدينة السرو برش ٨مدارس مثال مدرسة حمزة السنباطي ومدرسة زغلول الإعداديةوبنات السروالابتدائية الي جانب المكافحة بأماكن تجمع القمامة وفي الأسواق وفي الدركات لمقاومة تكاثر اليرقات ومدارس فارسكوروتوابعها وكفرسعد وكفر البطيخ وتوابعها والاماكن المزدحمة بالسكان والتي يزيد بها الشكاوي للقضاء علي مصادر تكاثر الحشرات واخذ عينات من تلك الدركات لفحصها بمعامل التصنيف الحشري والمكافحة للذباب البالغ والبعوض والقوارض وكافة الحشرات الطائرة والزاحفة وذلك باستخدام الرشاشات والمواتير الخاصة بذلك واجهزة الرذاذ والضباب صباحا ومساء عزبة البرج بمكافحة الرش في١٧مدرسة والمركز الطبي بالملقا ومنطقة الأسواق ورأس البر و والمدارس بها وفي جميع اماكن التوالد والتكاثر للحشرات في مدن وقري المحافظة وأيضا توفير كافة المبيدات والأجهزة والمعدات والعاملين والفنيين لهذه الأعمال للحد من انتشارهاوتكاثرها .

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