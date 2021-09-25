نصب واحتيال.. ضبط شركة لتسفير عمالة مصرية إلى ألمانيا تعمل بدون ترخيص

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط شركة خاصة بإلحاق العمالة المصرية إلى ألمانيا، دون ترخيص وذلك بمحافظة الجيزة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، قد أفادت بقيام شركة بتسفير العمالة المصرية دون وجود تراخيص، من وزارة القوى العاملة، للسفر للعمل بالخارج، وقيامه بتقاضي مبالغ مالية كبيرة من الراغبين بالسفر، والنصب عليهم.

وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتم ضبط المتهمين، وتم عرضهم على نيابة الجيزة للتحقيق.