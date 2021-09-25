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ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

صدى البلد

الدوري المصري الممتاز، يعتبر من أهم وأقوى الدوريات على مستوى الشرق الأوسط، بل يعتبر أفضلهم بسبب وجود الناديين الكبيرين، النادي الأهلي، وغريمه التقليدي نادى الزمالك، الذي يعتبره أفضل فريقين عبر تاريخ أفريقيا، لحصولهم على إنجازات عديدة.

فى خلال السطور التالية ، نرصد إليكم تاريخ الدوري وإنجازاته والفرق التى حصلوا على البطولة عبر التاريخ.

من هو صاحب فكرة إنشاء الدوري ؟

يعد الإعلامي الكبير محمود بدر الدين، أول من فكر في إنشاء الدوري، سنه 1948,1949، وكان يطمح محمود، أن يجعله مثل الدوري الانجليزي وقتها.

ما هي الجهة التي تشرف عليه، وما هو نظامه في بدايته ؟

يعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم، هو الذي يشرف عليه حتى الآن، تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة.

يتأهل حامل اللقب ،والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث، وأحيانًا الرابع ،إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويهبط آخر ثلاث فرق في ترتيب الدوري إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتأهل متصدري المجموعات في دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

يعد الأهلي، والزمالك، هما الناديان الوحيدان في مصر، الذين لم يهبطا إلى دوري الدرجة الثانية منذ انطلاق البطولة.

متى انطلق أول موسم من الدوري، وماهي الفرق التي شاركت في الدوري وقتها، وماهو الفريق التى فاز بيه ؟

أنطلقت أول نسخة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1948، حيث شارك وقتها 11 فريق، وكانت أسماء الفرق التي لعبت أول موسم هي الترسانة، والترام، والأهلي، والمصري وبور فؤاد، وفاروق، والاتحاد السكندري، والأوليمبي، والإسماعيلي، ويونان الإسكندرية، والسكة الحديد.

فاز المارد الأحمر بالدوري في هذا الموسم، ليكون بذلك أول فريق يحقق لقب الدوري في تاريخ مصر، ومنذ ذلك الوقت، نجحت 7 أندية بالفوز باللقب، ويعتبر الأهلى أعلى نادى حصل على اللقب، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه النادى الزمالك، حيث حقق الأهلى، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقب، يليه الزمالك، بـ13 لقب، ثم الإسماعيلي، بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة ،والترسانة،والأوليمبي، والمقاولون العرب، بلقب وحيد.

فاز الزمالك ،بأول دوري له موسم 1959–60، بينما فاز الإسماعيلي، بأول دوري له موسم 1966–67، وفاز نادي الترسانة، باللقب الوحيد له موسم 1962–63، وفاز الأوليمبي، باللقب الوحيد له موسم 1965–66، وفاز المقاولون العرب، باللقب الوحيد له موسم 1982–83، بينما فاز غزل المحلة، باللقب الوحيد له موسم 1972–73، ويحمل الزمالك، الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على وصافة الدوري، حيث حصل عليها 34 مرة.

من هو هداف الدوري عبر التاريخ و صاحب أول هدف في الدوري و صاحب أول هاتريك؟

يأتي محمد أمين، أول لاعب يسجل في تاريخ الدوري، ضد النادي المصري البورسعيدي عام 1948.

يعتبر سعد رستم، أول من سجل ” هاتريك” في الدوري المصري.

أكثر لاعب سَجَّلَ هاتريك: حسن الشاذلي (10 مرات).

أحمد علي كامل لاعب المقاولون العرب، يعد أسرع لاعب يسجل في المباراة ضد الداخلية (بعد 11.32 ثانية من بداية المباراة) (موسم 2018–19).

أكثر لاعب سَجَّلَ أهدافًا في مباراة واحدة: صالح سليم، لاعب الأهلي ضد الإسماعيلي ،7 أهداف في1957.

أكثر لاعب سَجَّلَ أهداف في موسم واحد: حسن الشاذلي لاعب الترسانة 34 هدف في موسم واحد.

فى الختام يعد آخر فريق حصل على بطولة الدوري المصري الممتاز النادي الزمالك موسم (2020, 2021).

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