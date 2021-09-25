قاوموا الشرطة وسرقوا مواطنا بالإكراه| المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص بالشروق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مواطنا بالإكراه وقاوموا رجال الشرطة وحازوا أسلحة نارية وبيضاء بالسجن المشدد 7 سنوات بمدينة الشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سعيد عبد الستار و مجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المبلغ المالى والهاتف المحمول والمتعلقات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليه بالطريق العام وبالإكراه الواقع على المجنى عليه باستعمال السلاح، بأن اصطحبوه داخل حافلة نقل ركاب بقيادة المتهم الأول بزعم توصيله، وأشهر المتهم الثانى فى وجهه " سلاح أبيض - سنجة" وتعدى عليه بالضرب فى رأسه، فيصر الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين، وقد أحدث المتهمين بالمجموعات عليه الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا التهديد مع موظف عام وهو رائد شرطة - رئيس مباحث قسم الشروق- بأن أشهر كل من المتهمين الثانى والثالث فى وجهه أسلحة نارية " فرد خرطوش- فرد روسى.



واكد المجنى عليه، في أمر الإحالة أنه خلال تواجده أعلى الطريق الدائري بمحيط قسم الشروق، أبصر سيارة المتهمين قادمة فأشار إليهما لتوصيله وما أن ركب السيارة حتى قام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض فى وجهه " سنجة" ما أصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.