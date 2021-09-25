قاوموا الشرطة وسرقوا مواطنا بالإكراه| المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص بالشروق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مواطنا بالإكراه وقاوموا رجال الشرطة وحازوا أسلحة نارية وبيضاء بالسجن المشدد 7 سنوات بمدينة الشروق.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سعيد عبد الستار و مجدي شكري.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المبلغ المالى والهاتف المحمول والمتعلقات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليه بالطريق العام وبالإكراه الواقع على المجنى عليه باستعمال السلاح، بأن اصطحبوه داخل حافلة نقل ركاب بقيادة المتهم الأول بزعم توصيله، وأشهر المتهم الثانى فى وجهه " سلاح أبيض - سنجة" وتعدى عليه بالضرب فى رأسه، فيصر الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين، وقد أحدث المتهمين بالمجموعات عليه الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا التهديد مع موظف عام وهو رائد شرطة - رئيس مباحث قسم الشروق- بأن أشهر كل من المتهمين الثانى والثالث فى وجهه أسلحة نارية " فرد خرطوش- فرد روسى.
واكد المجنى عليه، في أمر الإحالة أنه خلال تواجده أعلى الطريق الدائري بمحيط قسم الشروق، أبصر سيارة المتهمين قادمة فأشار إليهما لتوصيله وما أن ركب السيارة حتى قام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض فى وجهه " سنجة" ما أصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.