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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. برينتفورد يتقدم وجوتا يتعادل لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

برينتفورد
برينتفورد

تعادل فريق ليفربول مع نظيره برينتفورد بهدف لمثلهما، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف برينتفورد، اللاعب بينوك  في الدقيقة 27 من متابعة لتمريرة زميله توني بالكعب.

وفي الدقيقة 30، تمكن ديوجو جوتا من تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها هندرسون من الجهة اليمنى.

تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

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