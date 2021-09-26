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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تمريض القاهرة: اليوم آخر موعد للتحويل إلى الكلية

كلية التمريض جامعة
كلية التمريض جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن فتح باب التحويل من الكليات الأخرى والسنوات السابقة إلى كلية التمريض جامعة القاهرة . 

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وقالت الدكتورة عبير سعد ، على جميع الطلاب المتقدمين لنقل القيد والوارد بياناتهم من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة طبقا للشروط المعلنة والمعتمدة من الجامعة و يرغبون فى التحويل من كليات أخرى للسنوات السابقة إلى كلية التمريض جامعة القاهرة ، التوجه إلى مقر الكلية لعقد اختبارات القدرات الساعة التاسعة صباحا يوم الاحد الموافق 26 سبتمبر. 

وفى نفس السياق ، اصدرت كلية التمريض الاوراق المطلوبه لتحويل إلى جامعة القاهرة وهى:

١- ايصال سداد رسوم التحويل ( اصل + صورة ) 
٢- بيان حاله من الكلية التى سيتم منها نقل القيد 
٣- ٢ صورة شخصية 
٤- صورة بطاقة الرقم القومى + اصل البطاقة للاطلاع عليها 
٥- ايصال سداد رسوم اختبارات القدرات

على الجانب الأخر ، طلبت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، من الطلاب المرشحين الجدد من المرحلة الثانية للعام الجامعى 2021-2022، التوجه إلى مستشفى الطلبة لإجراء الكشف الطبى وإجراء رسم المخ فى مستشفى القصر العيني - وحدة الطب النفسى - قسم (5).

كانت الدكتورة عبير سعيد عميدة كلية تمريض القاهرة ،  أعلنت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اختبار القدرات للشهادات المعادلة يوم ٨ من سبتمبر بكلية التمريض.

ونوهت الدكتورة عبير سعيد ، بأن أي معلومة يتم تداولها من خلال صفحات الجروبات بوسائل التواصل الاجتماعي  وليس من خلال الصفحة الرسمية لكلية التمريض موقع عليها من إدارة الكلية لا يعتد بها  لأنها غير رسمية.

وأضافت عميدة الكلية: “ارجو من الطلاب توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ سماسرة  المكاتب الوهمية التي تروج لهم إشاعات كاذبة من أجل التربح”.

كانت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، قالت إن السعة الطلابية للكلية هذا العام هي 300 طالب فقط.

وأضافت عبير سعد لـ صدى البلد، إنه يمكن قبول عدد أكبر قليلا من العام الماضى، ولكن يتم الموافقة حسب العدد المتقدم.

عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة باب التحويل من الكليات الأخرى و السنوات السابقة إلى كلية التمريض كلية التمريض الأوراق المطلوبة

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