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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباقات تنافسية .. وحوش فورد تتسارع من جديد  |فيديو

سباقات تنافسية ..
سباقات تنافسية .. وحوش فورد تتسارع من جديد 

تتوالى السباقات التنافسية في عالم السيارات، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي السرعة و تحقيق الارقام القياسية، ولكن يأتي هذا السباق والذي نشر عبر قناة Edmunds المتخصصة في مجال استعراض السيارات، بين اقوى المحركات الخاصة بعائلة فورد القوية، حيث ظهرت المنافسة بين كلا من موستنج ماخ 1 وقرينتها القوية أيضا موستنج شيلبي .GT500 

القدرات الفنية لوحوش السباق موستنج ماخ 1 VS موستنج شيلبي GT500 

 

تأتي السيارة فورد موستنج ماخ 1 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، وبسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 480 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 570 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الاداء مكون من 10 سرعات، و الاخر مانيوال مكون من 6 نقلات.

بينما تأتي السيارة موستنج شيلبي GT500بقدرات اعلى تجهيزًا من قرينتها ماخ 1، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر طرازV ايضا، ولكنه بسعة 5200 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة 760 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كيومتر في الساعة، وقوة انطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية، على عكس النسخة فورد موستنج ماخ 1 والتي تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/ساعة، مع قوة تسارع تجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كيلومتر في مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية.

 

أما عن مسافة الربع ميل والتي تقدر بـ 400 متر، فقد تستغرق النسخة ماخ 1 توقيت زمني يبلغ 12.2 ثانية، على عكس السيارة فورد موستنج شيلبي GT500 والتي تحقق نفس المسافة خلال فترة زمنية مدتها 11.3 ثانية فقط.

سباقات تنافسية عالم السيارات شيلبي GT500 موستنج موستنج ماخ 1

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