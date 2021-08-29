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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن قدرات فورد موستانج 2021 في الإمارات.. صور

نظرة شاملة عن قدرات
نظرة شاملة عن قدرات فورد موستانج 2021 في الامارات

تعتبر السيارة فورد موستانج موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية التي تحمل علامة الصانع الأمريكي المخضرم، حيث اتخذت هذه النسخة شهرة واسعة داخل الأسواق العالمية، وذلك نسبة إلى قدراتها القوية و تاريخها الممتد، إلى جانب التجهيزات المطروحة بكل إصدار، او بحسب الفئة المقدمة.

 

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة فورد موستانج موديل 2021 و أسعارها داخل السوق الاماراتي.

مواصفات السيارة فورد موستانج موديل 2021 

 

دعمت السيارة فورد موستانج موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 310 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 434 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.4 ثانية.

تأتي أيضا فورد موستانج موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج قوة 460 حصانا، و 569 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات الخلفية أيضا عن طريق علبة تروس اوتوماتيكية الأداء تجعل السيارة تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.7 ثانية.

كما تقدم السيارة فورد موستانج موديل 2021 عبر نسخة اخرى 8 سليندر ايضا، و لكنها بسعة 5200 سي سي، مع قوة تقدر بـ 760 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 847 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 290 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يبلغ 3.3 ثانية فقط.

أسعار السيارة فورد موستانج 2021 في الامارات 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 ECOBOOST FASTBACK PREMIUM محرك 2300 سي سي بسعر 178,395 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FASTBACK GT 2021 محرك 5800 سي سي بسعر 245,595 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONVERTIBLE GT PREMIUM 2021 محرك 5000 سي سي بسعر267,645 درهم.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SHELBY GT500 2021 محرك 5200 سي سي بسعر 460,000 درهم.

فورد موستانج موديل 2021 فورد موستانج موديل 2021 السيارة فورد موستانج موديل 2021

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