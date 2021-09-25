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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

صدى البلد

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات لتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز.

 

فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "القانون 91 لسنة 2005 أخضع كل من يمارس نشاطا تجاريا للضرائب"، مردفا: "الهدف من تطبيق الضريبة على "البلوجرز واليوتيوبرز" ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة وليس التضييق عليهم أو على المحتوي الخاص بهم".


وأوضح أن من يزاول مهنة اليوتيوبرز أو البلوجرز عليه التوجه إلى المأمورية الضريبية التابعين لها وإحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية التى يقطن بها، بالإضافة إلى المستندات التى تثبت مزاولته تلك المهنة مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بينه وبين يوتيوب أو فيس بوك.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز ومن هم الاكثر ربحا من خلال الفيديوجراف التالي.

ضرئيبة يوتيوبرز بلوجرز البلوجرز اليوتيوبرز

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