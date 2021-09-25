أخبار البرلمان..أبرزها الاستقالة.. 9 حالات لإنهاء خدمة الموظف فى قانون الخدمة المدنية..و11 حالة تعفي المواطن من سداد ضريبة القيمة المضافة

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، السبت، وجاء أبرزها كما يلي:
أبرزها الاستقالة.. 9 حالات لإنهاء خدمة الموظف فى قانون الخدمة المدنية
برلماني يعتزم تقديم مشروع قانون لـ مكافحة الإعلانات الخادشة للحياء بالقنوات الخاصة
برلماني: القيادة السياسية وضعت خطة للقضاء على العشوائيات
%5 من المساكن المدعومة أبرزها..مزايا لـ الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون
بعد التعديلات الأخيرة.. 11 حالة تعفي المواطن من سداد ضريبة القيمة المضافة
بعد استدعاء موديلات كيا سبورتاج | 11 التزاما على المورد للمستهلكين
نائب: آن الأوان لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز
رئيس تعليم النواب: الدولة تسعى لمحو الأمية وخلق مجتمع متعلم بنسبة 100%
برلمانى: نموذج محاكاة مجلس النواب بمنفلوط نتاج دعم الرئيس وتمكينه للشباب
أبرزها البناء على أراضي الدولة .. حالات يحظر بها التصالح في مخالفات البناء