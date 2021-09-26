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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل التبول اثناء الاستحمام خطر؟ طبيب يحذر بالإقلاع عن هذه العادة فورا

الاستحمام
الاستحمام

حذر طبيب أمريكي النساء من التبول أثناء الاستحمام ، وقال أن هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بعض مشاكل تسرب المثانة .

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هل تتبول اثناء الاستحمام خطر؟

 

تشير الأبحاث تأثيرات المياه الجارية إلى أن الشعور بالحاجة إلى التبول على صوت الماء هو استجابة مشروطة وانعكاسية يُعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى التشابه مع الضوضاء التي يحدثها المرء عند التبول ، مما ينتج عنه ارتباط نفسي مع الفعل.

تقترح نظرية ثانية أن صوت الماء الجاري يجعل الدماغ تتواصل مع العضلة العاصرة وهي الحلقة العضلية التي تتحكم في تدفق البول عبر مجرى البول لجعله مفتوحًا.

عرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية سلس البول على أنه خروج غير مقصود للبول ، والذي يعتقد أنه يؤثر على ملايين الأشخاص هناك عدة أنواع من سلس البول ، بما في ذلك سلس البول الإلحاحي ، والذي يشير إلى تسرب البول الذي يتبع رغبة ملحة ومفاجئة في التبول.

يُعتقد أن ما يقرب من نصف جميع النساء فوق سن العشرين يعانين من درجة معينة من سلس البول في حياتهن على الرغم من أن الحالة عادة ما ترتبط بالشيخوخة ، إلا أن الولادة هي عامل خطر آخر معروف.

تشرح NHS:غالبا ما تكون هناك بضع ثوان فقط بين الحاجة إلى التبول وإفراز البول "قد تكون حاجتك إلى البول ناتجة عن تغيير مفاجئ في الوضع ، أو حتى بسبب صوت المياه الجارية."

ذهبت الدكتورة أليسيا جيفري توماس ، وهي أيضًا أخصائية علاج طبيعي معتمدة لقاع الحوض ، لتشرح أنه بالنسبة للنساء ، لا يتم بناء تشريح الحوض من أجل التبول واقفًا ،على عكس النساء ، يمتلك الرجال البروستاتا التي تدعم المثانة ، مما يجعل التبول جيدًا أثناء الوقوف.

التبول أثناء الاستحمام العادة قاع الحوض المثانة الاستحمام التبول

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