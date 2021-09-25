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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عم طفلة الغربية يكشف تفاصيل الواقعة.. والأطباء تدخل على الخط

صدى البلد

روى محمود علي، عم طفلة الغربية المتوفاة، تفاصيل وفاة الطفلة بعد حقنها بحقنة من قبل صيدلي.
 

وأكد محمود علي، في مداخلة هاتفية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن الطفلة المتوفاة لم تكن تعاني من أي أمراض وتوفيت نتيجة الحقنة التي حصلت عليها، مشيرا إلى أنه لا توجد مستشفي قريب من قريتنا وأقرب مستشفى لنا بسيون أو طنطا.


وأضاف محمود علي، عم طفلة الغربية المتوفاة، أن والدة الطفلة توجهت إلى الصيدلية بعد شعورها بارتفاع درجة حرارتها، متابعا أن الطفلة انتقلت إلى مستشفى بسيون بعد حصولها على حقنة من الصيدلي.


وأوضح محمود علي، عم طفلة الغربية المتوفاة، أن البنت كانت دافية وذهبت مع أمها للصيدلية واخذت حقنة وبعد كده حصل تشنجات والصيدلي طلب من أمها الذهاب بالطفلة إلى المستشفى وبعد 4 أيام توفت.


فيما تساءل الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس ادارة نقابة الأطباء، أنه :"من المسئول عن تشخيص حالة الطفلة المتوفاة واعطاءها الحقنة".


وأضاف إبراهيم الزيات ، في مداخلة هاتفية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أنه ليس من حق الطبيب البيطري تشخيص مريض بشري واعطاء حقنه له، لافتا إلى أن ما قام به الطبيب البيطري في الصيدلية خطأ يرتقي لجريمة.
 

محمود علي طفلة الغربية وفاة الطفلة والدة الطفلة مستشفي بسيون نقابة الأطباء

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