نشرة المنوعات|جيلي الجراد منتج لشركة إسرائيلية.. و4 ملايين جنيه غرامة على صالون للسيدات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

جيلي الجراد.. منتج لشركة إسرائيلية| ورئيسها: بروتين الحشرات مفيد للبيئة

تأنف نفوس الكثيرين رؤية الجراد كحشرة قافزة تزعج البشر فهل يمكنك تخيلها وهي حلوى جيلي تذوب في فمك وانت سعيد بها.

بسبب قصة شعر.. 4 ملايين جنيه غرامة على صالون للسيدات

عاقبت محكمة هندية احدي صالونا الشعر للسيدات بدفع تعويض ماليًا كبيراً إلى عارضة بسبب خطأ في قصة شعرها نتتج عنه أضرار كبيرة لها.

محاكاة أنثى الدب وصغيرها لـ سلوك البشر على الزحليقة.. شاهد

قامت إحدى الدببة بمكافأة صغيرها بشكل خاص بعدما نجحت في تعليم صغيرها الانزلاق على لعبة «الزحليقة» الشهيرة كما أثبتت أنها ليست حكراً على البشر.

بهاتف آيفون.. نهاية مأساوية لشاب على يد صديقته.. تفاصيل

تواجه فتاة شابة السجن بتهمة القتل غير العمد لصديقها باستخدام هاتف الآيفون على رأسه.

في مشهد مميز .. طائر النورس يشارك طفلا في أكل الآيس كريم

استطاعت أم التقاط صورة مميزة لولدها البالغ من العمر 11 عامًا مع طائر النورس في مشهد مميز.

نفوق كلبين بسبب سرب من النحل .. صور

تسبب سرب من النحل في نفوق كلبين من إجمالي 4 كلاب يقيمان في حديقة أحد المنازل العائلية في البرازيل.